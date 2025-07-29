2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) kapsamında üniversite adaylarının tercih sürecinde kullanacağı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü ÖSYM tarafından yayımlanacak.

Adaylar, tercih işlemlerini 1 Ağustos – 13 Ağustos 2025 tarihleri arasında, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirecek.

Adaylar tercihlerini internet üzerinden yapacak

Adaylar, tercih işlemleri için ÖSYM’nin resmi web sitesi olan

https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle giriş yapabilecek. Aynı zamanda ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de tercih işlemleri yapılabilecek.

Kılavuzda yer alan kurallar doğrultusunda adaylar, en fazla 24 tercih yapma hakkına sahip olacak. Tercih sürecinde kılavuzun dikkatle incelenmesi, doğru ve bilinçli tercihler yapılması için büyük önem taşıyor.

Kılavuz tüm program ve kontenjanları içerecek

ÖSYM tarafından yayımlanacak olan tercih kılavuzu, 2025-YKS puanlarına göre öğrenci alacak tüm yükseköğretim programları, kontenjan bilgileri, özel koşullar ve açıklamaları içerecek. Adayların tercih döneminde bu kılavuzu baz alarak işlem yapmaları gerekiyor.

Ayrıca kılavuzda, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara ilişkin kontenjanlar ve başvuru esasları da yer alacak.

Önemli tarihler:

Kılavuz Yayın Tarihi: 30 Temmuz 2025

Tercih Tarihleri: 1 Ağustos – 13 Ağustos 2025 Patentli test cihazı yapay zekâ ile geliştirildi İçeriği Görüntüle

Tercih Sayısı: En fazla 24 tercih hakkı