Konak Belediyesi’nin gelenekselleşen “Açık Havada Sabah Sporu” etkinliği yeniden başladı. Sağlıklı ve aktif yaşamı desteklemeyi amaçlayan spor buluşmaları, 10 ayrı noktada eşzamanlı olarak düzenleniyor ve haftanın dört günü ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Sporla güne zinde başlangıç

Kent genelinde büyük ilgi gören sabah sporu etkinlikleri, pazartesi, çarşamba, cuma ve cumartesi günleri sabah 08.30’da başlıyor. Konaklı vatandaşlar, uzman antrenörler eşliğinde spor yaparak güne hareketli bir başlangıç yapıyor.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, tüm ilçe sakinlerini etkinliğe davet ederek şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da komşularımızla park ve meydanlarda buluşuyoruz. Birlikte spor yaparak hem sağlığımızı koruyor hem de toplumsal dayanışmamızı güçlendiriyoruz.”

Etkinlik 10 noktada gerçekleşiyor

Açık Havada Sabah Sporu etkinliği, ilçenin farklı mahallelerindeki 10 farklı noktada düzenleniyor. Etkinliklerin yapıldığı alanlar şöyle:

Fuar Kültürpark (İsmet İnönü Sanat Merkezi yanı, çim alan)

Mehmet Ali Akman Parkı

Denizatı Parkı (Güzelyalı)

Karantina Meydanı (Küçükyalı Sahil)

Behçet Uz Parkı (İnönü Son Durak)

Kılıçreis Parkı (Üçyol Metro Yakını)

Dr. Saadettin Yağdıran Parkı (Güneşli Mahallesi)

Gültepe Semt Merkezi

Tülay Aktaş Parkı (Zeytinlik Mahallesi)

Hatay Pazaryeri (yalnızca Çarşamba, Cuma ve Cumartesi)