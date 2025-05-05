Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, sezonun 28. hafta maçında 6 Mayıs Pazartesi günü lider Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda saat 19.00’da başlayacak.

Karşıyaka kümede kalma mücadelesi veriyor

Karşıyaka, ligde şu ana kadar 10 galibiyet ve 16 mağlubiyet aldı. İki maç eksiği bulunan yeşil-kırmızılılar, 15. sırada yer alıyor. Kümede kalma mücadelesi veren İzmir temsilcisi, güçlü rakibi karşısında sürpriz yaparak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Fenerbahçe liderliğini sürdürüyor

Ev sahibi Fenerbahçe ise 27 maçta 25 galibiyet ve 2 mağlubiyetle liderliğini sürdürüyor. Ligin en formda ekiplerinden biri olan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor.

İlk maçta kazanan Fenerbahçe olmuştu

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada gülen taraf Fenerbahçe olmuştu. Karşıyaka, evinde oynadığı o mücadeleyi 101-90’lık skorla kaybetmişti.

Maçın hakemleri

Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu’nun atadığı hakem üçlüsü Özlem Yalman, Tolga Edis ve Batuhan Söylemezoğlu yönetecek.