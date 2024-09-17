Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, İzmir Körfezi’nde yaşanan balık ölümleri ve kötü koku nedeniyle Konak Vapur İskelesi önünde bir basın açıklaması yaptı. Erduran açıklamada şunları ifade etti:

“Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Başkanının Çevre Bakanıyla bir araya gelmesi sevindirici bir gelişmedir. Tarih bir kez daha Milli Görüşü, Saadet Partisi’ni haklı çıkarmıştır. Demek ki farklı görüşlerin, meselelerin çözümü noktasında biraraya gelmesi kimseyi hain veya terörist yapmıyormuş. Bu vesile ile unutulmamalıdır ki İzmir bize miras değil, bizden sonra gelecek nesillerin emanetidir. Bu emanete de en iyi şekilde sahip çıkmak ve tüm canlıları ile tekrardan yaşanılabilir, nefes alan, temiz ve müreffeh bir İzmir için Saadet Partililer olarak konunun takipçisi olacağımızı buradan sizlere duyurmak istiyorum.’’