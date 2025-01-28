Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçtiğimiz hafta yaptığı faiz indirimi sonrası, konut kredisi faizlerinde hafif bir düşüş gözlense de, kredi talebi yavaşladı. Son verilere göre, konut kredisi hacmi son 13 haftanın en düşük seviyesinde kaldı. Tüketicilerin ise faiz oranlarında %2 seviyesinin altına düşülmesini beklediği ortaya çıktı.

Faiz indirimi sonrası ilk etkiler görüldü, ancak kredi talebi azaldı

TCMB'nin faiz indirimiyle birlikte, konut kredisi faiz oranları 120 ay vadeli kredilerde %2,79, 60 ay vadeli kredilerde ise %2,84 seviyelerine geriledi. Ancak, bankalar arasında daha hızlı bir faiz düşüşü yaşanmadı. Bu durum, konut kredisi kullanımında belirgin bir yavaşlamaya yol açtı. BDDK'nın verilerine göre, 10-17 Ocak tarihleri arasında konut kredisi artışı sadece 1,75 milyar TL olarak kaydedildi. Bu da, son 13 haftanın en düşük kredi talebine işaret ediyor.

Tüketiciler, %2 faiz oranında hareket bekliyor

Konut kredisi faiz oranlarında tüketicilerin beklentisi yüksek. Gayrimenkul İktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman’ın sosyal medyada gerçekleştirdiği ankette, katılımcıların %48,9’u faiz oranlarının %2'nin altına inmesi durumunda kredi kullanmaya karar vereceğini belirtirken, %1,5'in altına düşmesi halinde bu oran %80'e çıkıyor. Dr. Büyükduman, konut kredisi faizinin %2 seviyesinin “temel eşik” olarak kabul edildiğini vurguladı.

Konut kredisi geri ödeme tabloları

TCMB'nin faiz indiriminin ardından konut kredisi faiz oranlarında yaşanan gerileme, vatandaşların ev sahibi olma hayalini sürdürmelerine rağmen, kredi taleplerinde büyük bir artış yaratmadı. Tüketiciler, faiz oranlarındaki değişimle birlikte daha uygun geri ödeme seçenekleri bekliyor.

Konut kredilerinde son oranlar

Bankalar tarafından sunulan konut kredilerine bakıldığında; 120 ay vadede %3 ve altındaki oranlar şöyle:

-Ziraat Bankası: %2,79

-Vakıf Katılım: %2,79 (Kâr Payı Oranı)

-QNB: %2,84

-Akbank: %2,85

-Garanti BBVA: %2,88

-TEB: %3,00

İş Bankası: %3,0

60 ay vadede ise %3,00 ve altındaki oranlar şöyle:

-QNB: %2,84

-Akbank: %2,85

-Ziraat Bankası: %2,89

-Vakıf Katılım: %2,89 (Kâr Payı Oranı)

-Garanti BBVA: %2,91

-İş Bankası: %3,00

500 bin TL kredinin geri ödemesi

Bankalar tarafından sunulan en düşük orana göre, 500 bin TL konut kredisi için hesaplama yapıldığında tablo şöyle oluşuyor:

60 ay vade için;

-Aylık taksit: 17 bin 452 TL

-Toplam geri ödeme: 1 milyon 61 bin TL

120 ay vade için;

-Aylık taksit 14 bin 483 TL

-Toplam geri ödeme: 1 milyon 753 bin TL

1 milyon TL kredinin geri ödemesi

Yine en düşük orana göre 1 milyon TL konut kredisi için hesaplama yapıldığında rakamlar şöyle:

60 ay vade için;

-Aylık taksit: 34 bin 903 TL

-Toplam geri ödeme: 2 milyon 110 TL

120 ay vade için;

-Aylık taksit: 28 bin 966 TL

-Toplam geri ödeme: 3 milyon 493 bin TL