Konya’nın Kulu ilçesinde, Karacadağ Mahallesi çıkışında saat 16.30 sıralarında meydana gelen kazada, bir otomobil kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kulu’dan Kozanlı yönüne seyir halinde olan 06 HB 0304 plakalı Volkswagen marka otomobil, Karacadağ çıkışındaki virajı alırken sürücüsünün kontrolünden çıktı ve şarampole yuvarlandı.

Kaza anı ve yaralılar

Kazada otomobilin sürücüsü N.A. yara almadan kurtulurken, araçta yolcu olarak bulunan Z.A., C.Ü. ve H.Ü. yaralandı. Kazanın ardından olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Olay yerinde yapılan çalışmalar

Kaza sonrası otomobil, çekici yardımıyla şarampolden çıkarıldı. Kazanın nasıl meydana geldiği ve olayın detayları hakkında jandarma tarafından tahkikat başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, kazanın nedenleri ve sorumluları hakkında bilgi edinmek için çalışmalar sürdürülüyor.

Önemli notlar ve uyarılar

Kazanın ardından sürücülerin virajlarda dikkatli olmaları ve yol koşullarına uygun hızda seyretmeleri gerektiği bir kez daha hatırlatıldı. Özellikle yoğun trafikte ve virajlı yollarda dikkatli olmak, benzer kazaların önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor.