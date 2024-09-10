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Kazanın etkisiyle geriye doğru oluşan trafik yoğunluğu, bölgedeki ulaşımı olumsuz etkilemekte. Sürücülerin, Urla istikametine gitmek üzere belirlenen alternatif rotaları kullanmaları tavsiye edilmektedir. Yolda meydana gelen aksaklıkların kısa sürede çözüme kavuşturulması bekleniyor.

Zeytinalanı mevkiinde meydana gelen kaza nedeniyle Maraşel Fevzi Çakmak Bulvarı'nın bu kısmı trafiğe kapatıldı. Yolun bu bölgesinde yoğunluk yaşanmakta ve trafik akışı kısmen sağlanamıyor. Sürücüler, alternatif güzergahlar kullanmaları konusunda uyarılmakta.

Kaza sonrasında olay yerine intikal eden güvenlik ekipleri, hızla gerekli önlemleri alarak bölgeyi güvenli hale getirdi. Kazaya karışan araçlar, trafik akışını engellemeyecek şekilde yoldan çekilmekte.

Maraşel Fevzi Çakmak Bulvarı 'nın Zeytinalanı mevkiinde bugün saatlerinde meydana gelen trafik kazası , bölgede önemli aksamalara yol açtı. Kazanın ardından, yol güvenliği için gerekli önlemler alınırken, araçların yol dışına çekilme çalışmaları devam ediyor.

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