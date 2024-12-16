Konya'nın Karatay ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi ve taksici Eren Peker, trafikte tartıştığı şahıslar tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı ve hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayın şüphelileri hızla yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın detayları

Dün gece saatlerinde, Konya Teknik Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü öğrencisi Eren Peker, Mevlana Kültür Merkezi önündeki trafik ışıklarında müşterisini indirdikten sonra araçlarıyla trafikte ilerleyen şahıslarla tartıştı. Tartışma sonrası, şüpheliler Peker’in yolunu keserek ona çok sayıda bıçak darbesiyle saldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Peker, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Şüpheliler hızla yakalandı

Polis ekipleri, olayın ardından şüphelilerin kimliklerini tespit ederek kaçan Muzaffer T. ve Muammer B.'yi Adana Çevreyolu üzerinde bulunan 06 PPY 88 plakalı otomobille takip etmeye başladı. Şüpheliler, ekiplerden kaçmaya çalışırken Başak Caddesi'nde polis tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. Ayrıca, Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda Buse K. adlı şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Suç aleti çöpte bulundu

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, cinayette kullanılan bıçak, Karatay ilçesindeki Karaaslan Mahallesi'nde bir çöp konteynerinde bulundu.

Eren Peker’in cenazesi memleketi Karaman’a uğurlandı

Ağır yaralanan Eren Peker, Konya Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç öğrencinin cenazesi, Konya Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak memleketi Karaman’a gönderildi ve orada son yolculuğuna uğurlandı.