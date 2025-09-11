İzmir’de “kooperatif operasyonları” kapsamında açılan davada CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önceki başkanı Tunç Soyer ve İZBETON’un eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da aralarında bulunduğu sanıkların duruşma tarihi, yeri ve saati belli oldu.

19 Eylül’de Aliağa’da duruşma

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşması, 19 Eylül Cuma günü saat 09.30’da Aliağa Şakran Cezaevi Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda yapılacak.

Yolsuzluk iddialarıyla soruşturma başlatılmıştı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZBETON AŞ’de taşeron şirketler aracılığıyla yolsuzluk yapıldığı iddia edilmişti.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, yürütülen operasyon kapsamında tutuklanmıştı.

Dosyalarda kamu zararı tespitleri

Soruşturma kapsamında hazırlanan raporlarda, “Kooperatif”, “Araç Kiralama İhalesi” ve “Yapım İhalesi” dosyaları incelenerek kamunun, İZBETON AŞ’nin ve kooperatif üyesi mağdurların uğradığı zarar ile yapılan yersiz ödemelere ilişkin tespitlere yer verildi.