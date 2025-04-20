İstanbul Fatih'te oyuncu Sevil Akdağ, birlikte yaşadığı arkadaşı Elif Kırav’ı 30 bıçak darbesiyle öldürdü. İddiaya göre olay, evdeki televizyonun yere düşmesiyle başlayan bir tartışmanın ardından yaşandı.

Tartışma cinayetle sonuçlandı

Olay, Fatih ilçesinde yer alan bir evde meydana geldi. Sevil Akdağ ve Elif Kırav arasında henüz netlik kazanmayan bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre Akdağ, evde alkol alıp dans ederken televizyonu yere düşürdü. Televizyonun kırılmasına sinirlenen Elif Kırav’ın tepkisi üzerine tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Sevil Akdağ, eline geçirdiği bıçakla Kırav’a 30 kez bıçak darbesiyle saldırdı. Ağır yaralanan Elif Kırav olay yerinde hayatını kaybetti.

Komşuların ihbarı üzerine ortaya çıktı

Komşuların çığlıkları duyması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ekiplerin yaptığı incelemede Elif Kırav’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, kaçan Sevil Akdağ’ı Esenyurt’ta gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edildi, tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Sevil Akdağ, daha sonra Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Akdağ’ın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Kavganın çıkış iddiaları

Yıllardır arkadaş olan ikilinin arasındaki kavgayı fitilleyen konuyla ilgili ise yeni bir detay ortaya çıktı. İddiaya göre evde alkol alıp dans ederken Sevil Akdağ evdeki televizyonu yere düşürdü. Buna ev sahibi olan Elif Kırav tepki gösterdi. Bu tepki üzerine başlayan kavga korkunç bir cinayetle son buldu.