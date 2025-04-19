CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, mecliste yaşanan küfürlü saldırıya çok sert tepki gösterdi: "Hadsiz, ahlaksız ve terbiyesiz."

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, CHP Grup Sözcüsü Yağmur Özkan’a küfür eden Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Meclis Üyesi Erdal Seyitler’e sert tepki göstererek olayı kınadı. Aslanoğlu, saldırının İzmirli kadınlara yapılmış bir hakaret olduğunu belirtti.

Şenol Aslanoğlu: "Bu saldırı tüm İzmirli kadınlara yapılmıştır"

Şenol Aslanoğlu açıklamasında, İzmir gibi bir şehirde, tüm vatandaşların temsil edildiği büyükşehir belediye meclisinde yaşanan bu olayın kabul edilemez olduğunu vurguladı. Aslanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcümüz Yağmur Özkan’a, ağır bir küfür ve hakaret içeren sözlerle saldırıda bulunan AK Parti Meclis üyesi Erdal Seyitler’i bu edepten yoksun ve seviyesiz saldırısı sebebiyle kınıyorum."

Açıklamasında, meclis çatısı altında yapılan bu saldırının kadına yönelik şiddetin bir yansıması olduğunu belirten Aslanoğlu, olayı sadece Yağmur Özkan’a değil, tüm İzmirli kadınlara yapılmış bir saldırı olarak nitelendirdi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na ve Meclis Grubuna çağrıda bulundu

Aslanoğlu, açıklamasında AK Parti İzmir İl Başkanlığı ve büyükşehir meclis grubuna da seslenerek şu soruyu yöneltti:

"Bu ahlaksızlığa ve kadına uygulanan şiddete sessiz mi kalacaksınız, yoksa bu hadsiz, ahlaksız ve terbiyesize gereken müeyyideleri uygulayacak mısınız?"

Ayrıca, bu tür bir zihniyetin İzmir’de yeri olmadığını ve İzmir halkının bu saldırıya gereken cevabı vereceğini ifade etti.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun konuyla ilgili açıklamalarının tamamı şöyle;

"Bu saldırı tüm İzmirli kadınlara yapılmıştır!"

"İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcümüz Yağmur Özkan’a, ağır bir küfür ve hakaret içeren sözlerle saldırıda bulunan AK Parti Meclis üyesi Erdal Seyitler’i bu edepten yoksun ve seviyesiz saldırısı sebebiyle kınıyorum. Kadına yönelik bu şiddeti İzmir’de meclis çatısı altında ve gayet rahat bir tavırla sergileyen kişi, aynı zamanda kadına karşı bakışını ve verdiği değeri de gözler önüne sermiştir.

Kadına yönelik bu hakarete İzmirliler gereken cevabı elbette verecektir. Merak ettiğimiz konuysa, AKP İzmir İl Başkanlığı ve Büyükşehir Belediye Meclis Grubu bu ahlaksızlığa ve kadına uygulanan şiddete sessiz kalarak sahip mi çıkacak, yoksa bu hadsiz, ahlaksız ve terbiyesize gereken müeyyideleri uygulayacak mı?

Grup sözcümüze terbiyesizce yapılan bu saldırı tüm İzmirli kadınlara yapılmıştır. Bu ahlaksız saldırıyı yapan ve ona sahip çıkan zihniyetin bu şehirde yeri yoktur, hiç bir zaman olmamıştır bundan sonra da olmayacaktır."

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