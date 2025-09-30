WhatsApp, kullanıcı deneyimini bir adım daha ileri taşıyan yeni özelliklerini tanıttı. iOS kullanıcıları artık Live Photos gönderebilecek, Android kullanıcıları ise Motion Photos gönderebilecek. Bu yenilikler, fotoğraflara ses ve hareket ekleyerek daha dinamik bir iletişim imkanı sunuyor.

Canlı fotoğraflar ve hareketli fotoğraflar geliyor!

WhatsApp, iOS ve Android kullanıcıları için heyecan verici yeni özelliklerini duyurdu. iOS kullanıcıları artık Live Photos (Canlı Fotoğraflar) göndererek, fotoğraflara ses ve hareket ekleyebilecekler. Android kullanıcıları ise Motion Photos özelliği sayesinde hareketli fotoğraflar gönderebilecek. Bu özellikler, kullanıcıların iletişimini daha dinamik hale getiriyor.

WhatsApp, Meta AI desteğiyle yeni sohbet temaları oluşturmayı mümkün kılıyor. Bu sayede kullanıcılar, sohbet ekranlarını kişiselleştirerek daha eğlenceli hale getirebilecekler. Ayrıca, görüntülü aramalarda kullanılan arka planlar da kişiselleştirilebiliyor. Ancak bu özellik şimdilik sadece sınırlı bir kullanıcı kitlesi için erişilebilir durumda.

WhatsApp, uygulamasına iki yeni çıkartma paketi ekledi. “Fearless Bird” ve “Vacation” adlı çıkartmalar, kullanıcıların mesajlaşmalarına renk katacak. Bu yenilik, sohbetlerde daha eğlenceli bir ifade imkanı sunuyor.

Grup aramaları artık daha kolay

Artık bir grup sohbeti bulmak daha kolay. Sohbetler sekmesinde, bir üyeyi aradığınızda, bu kişiyle ortak bulunan tüm gruplar listeleniyor. Bu sayede, kaybolan gruplara hızlıca ulaşmak mümkün oluyor.

Belge tarama özelliği Android’e geldi

WhatsApp’ın daha önce sadece iOS kullanıcıları için sunduğu belge tarama özelliği artık Android’e de geldi. Kullanıcılar, belgeleri tarayabilir, gerekli düzenlemeleri yapabilir ve doğrudan WhatsApp üzerinden gönderebilir.

Görsel paylaşım ve kişiselleştirme alanında önemli adım

WhatsApp, bu güncellemelerle görsel paylaşım ve kişiselleştirme alanlarında önemli bir adım atmış oldu. Hem görselleri daha dinamik bir şekilde paylaşmak hem de sohbet deneyimini kişiselleştirmek isteyen kullanıcılar için çok sayıda yeni seçenek sunulmuş durumda.