Covid-19 pandemisinin kökeni hakkında tartışmalar sürerken, uluslararası bir araştırma ekibi, virüsün büyük olasılıkla Çin’in Wuhan kentindeki bir pazardan yayıldığına dair yeni genetik kanıtlar sundu. Bu bulgular, pandeminin ilk insan vakalarının çoğunun ortaya çıktığı yer olan pazarı, laboratuvar sızıntısı teorisine göre daha güçlü bir açıklama olarak öne çıkarıyor.

Salgının hayvan kaynaklı olduğuna dair yeni kanıtlar

Araştırmada, Covid-19’un kaynağının enfekte hayvanlar olduğu iddiası desteklendi. Bilim insanları, 2020 yılının Ocak ayında Çin’de toplanan yüzlerce örneği analiz ederek, virüsün kaynağı olabilecek hayvanları inceledi. Özellikle rakun köpekleri, misk kedileri ve bambu fareleri pandeminin potansiyel kaynakları arasında öne çıkıyor. Ancak, bu bulgular kesin kanıt sunmuyor; hayvanların virüsü taşıyıp taşımadıkları henüz netlik kazanmış değil.

Genetik analizler ve virüsün yayılma yolu

Araştırmanın detayları, Ocak 2020’de çevresel örneklerin genetik analizine dayanıyor. Hayvan kafesleri ve pazar tezgahlarından alınan numunelerde Covid-19 virüsünün, bu hayvanlarla bağlantılı olarak bulunduğu görülüyor. ABD ve Fransa’dan bilim insanları, bu verilerle daha derin genetik analizler gerçekleştirerek pandeminin erken dönemlerinde virüs çeşitliliğini inceledi.

Prof. Kristian Andersen, “Pazarda yapılan incelemelerde salgının kaynağına dair çok tutarlı veriler elde ettik” diyor. Ancak virüsün aynı anda aynı yerde bulunması, herhangi bir hayvana bulaştığı anlamına gelmiyor. En sık rastlanan hayvan olan rakun köpeği, Covid’i hem yakalayıp hem de bulaştırdığı için dikkat çekiyor.

Laboratuvar sızıntısı teorisi: Gerçek mi, efsane mi?

Virüsün laboratuvar sızıntısı yoluyla yayıldığına dair teoriler de tartışılıyor. Ancak Prof. Michael Worobey, elde edilen bulguların, Covid’in hayvan kökenli olduğuna dair yeterli kanıt sunduğunu vurguluyor. “Diğer açıklamalar ise makul şüphenin çok ötesinde” diyor.

Söz konusu laboratuvar sızıntısı teorisi, virüsün Wuhan Viroloji Enstitüsü’nden kaynaklandığını öne sürüyor. Ancak Andersen, pazarın gerçek merkez olduğunu ve bu alanda çok sayıda verinin bulunduğunu belirtiyor.

Pandeminin geleceği ve araştırmalar

Covid-19’un kökenine dair araştırmalar devam ederken, hayvanların tespiti, bilim insanlarına gelecekteki çalışmalarında yön verebilir. Ancak, salgının ilk dönemlerinde hayvanların imha edilmiş olması, mevcut kanıtların eksikliği sorununu gündeme getiriyor.