Antalya’nın Kaş ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, koruma altındaki 45 arı kuşunu tüfekle avlayan iki kişiyi suçüstü yakaladı. Kaçak avcılar, yasa dışı avcılık faaliyetleri sırasında ekiplerin düzenlediği denetimlerde tespit edildi.

Yüksek para cezaları ve tazminat

DKMP 6’ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Antalya Kaş Şefliği ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde, Merkez Av Komisyonu (MAK) kararları ile koruma altına alınan arı kuşlarını vuran iki kişi hakkında işlem yapıldı. 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet eden avcılara toplamda 16 bin 514 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, öldürdükleri 45 arı kuşu için toplamda 67 bin 500 TL tazminat bedeli uygulanarak ağır bir yaptırım kararı verildi.