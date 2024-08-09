Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Bey Mahallesi Çukurçeşme mevkiinde saat 13.30 sıralarında iki katlı bir evin 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesiyle birlikte, kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Yangına hızlı müdahale edildi

Kula İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler, yangına hızla müdahale ederek alevlerin çevredeki evlere sıçramasını önledi. Yapılan müdahaleler sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Soruşturma başlatıldı

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.