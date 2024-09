ABD'de Washington Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü yeni bir araştırma, Kovid-19 salgını sırasında uygulanan sokağa çıkma yasaklarının genç kızların beyinlerinde yaşlanma etkilerini artırdığını gösterdi. Bulgular, "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlandı.

MRI ile beyin incelemesi

Araştırmada, 2018 yılında yaşları 9 ila 17 arasında değişen 160 genç incelendi. Bu gençlerden bazıları 2021-2022 döneminde 12 ila 16 yaşlarına erişmişti. Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ile yapılan beyin taramaları sonucunda, Kovid-19 sürecindeki sokağa çıkma yasaklarını deneyimleyen genç kızların beyinlerinin ortalama 4,2 yıl, genç erkeklerin beyinlerinin ise yaklaşık 1,4 yıl daha fazla yaşlandığı tespit edildi.

Erken yaşlanma etkileri görüş ve iletişim bölgelerinde

Araştırmacılar, her iki grubun da beynin görüşü etkileyen bölgelerinde erken yaşlanma yaşadığını belirtti. Genç kızların beyinlerindeki değişikliklerin 30 bölgede gözlemlendiği ve bu değişimlerin çoğunun duyguların işlenmesi, yüz ifadelerinin yorumlanması ve dilin anlaşılması gibi iletişim açısından kritik öneme sahip bölgelerde gerçekleştiği vurgulandı.

Sosyal etkileşimlerin rolü

Araştırmanın yazarlarından olan Washington Üniversitesi Öğrenme ve Beyin Araştırmaları Enstitüsü yöneticisi Prof. Dr. Patricia Kuhl, genç kızların sağlıklı sinirsel, fiziksel ve duygusal gelişimlerinin genç erkeklere kıyasla sosyal grup ve etkileşimlere daha fazla bağlı olduğunu belirtti. Kuhl, bu bağlamda iki grubun beyinlerinde meydana gelen farklı değişimlerin sosyal etkileşim eksikliği ile ilişkilendirilebileceğini söyledi.

Öğrenme potansiyeli üzerindeki endişeler

Gençlerin beyinlerinde meydana gelen değişimlerin olumsuz sonuçları olup olmadığı henüz kesinleşmemişken, bu değişimlerin gençlerin ruh sağlığı ve öğrenme potansiyeli üzerinde etkili olabileceği konusunda endişeler dile getiriliyor.