ÖSYM tarafından düzenlenen 2024-KPSS Ön Lisans sınavının sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilirler.

2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans sınavının sonuçları, ÖSYM’nin resmi internet sitesinde adayların erişimine sunuldu.

ÖSYM’nin yaptığı duyuruya göre, sınavın değerlendirme süreçleri başarıyla tamamlandı. Sınav sonucunu öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” adresine girerek Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarına ulaşabilecekler.

Sınav sonuçlarına erişim nasıl sağlanacak?

Sınav sonuçlarına erişmek isteyen adaylar, ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden hızlıca sonuçlarını görebilecekler. Adayların sınav sonuçlarına erişebilmesi için yapmaları gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir:

ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapılmalıdır. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapacaklar. Giriş yaptıktan sonra 2024-KPSS Ön Lisans sonuçlarına ait sayfaya yönlendirilecekler.

Sonuçları kontrol eden adaylar, hem genel başarı düzeylerini hem de bölümlerine göre aldıkları puanları görebilecekler.