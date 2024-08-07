Küresel piyasalardaki resesyon endişeleri ve Asya piyasasındaki dalgalanmaların etkisiyle Bitcoin, haftaya %15'lik düşüşle başlamıştı. Ancak, son 24 saatte %10'dan fazla değer kazanarak 55 bin dolar seviyesini aştı. Bu toparlanma, diğer kripto paraları da olumlu etkilerken, yatırımcılar hızlı kazanç vaat eden yeni projelere yöneldi.

100x potansiyelli kriptolar:

Pepe Unchained Token (PEPU): Ethereum tabanlı Katman-2 projesi, hızlı işlemler ve düşük ücretler sunuyor. Staking ile pasif gelir imkanı da sağlayan PEPU, ön satışta 7,5 milyon dolar fon topladı.

Ethereum tabanlı Katman-2 projesi, hızlı işlemler ve düşük ücretler sunuyor. Staking ile pasif gelir imkanı da sağlayan PEPU, ön satışta 7,5 milyon dolar fon topladı. Base Dawgz Token (DAWGZ): Çok zincirli bir deneyim sunan Base Dawgz, farklı ağlar arasında geçiş yapma imkanı veriyor. Ön satışta 3 milyon dolara yaklaşan proje, yatırımcılara erken avantaj sunuyor.

Çok zincirli bir deneyim sunan Base Dawgz, farklı ağlar arasında geçiş yapma imkanı veriyor. Ön satışta 3 milyon dolara yaklaşan proje, yatırımcılara erken avantaj sunuyor. PlayDoge Token (PLAY): Oyna-kazan özellikli PlayDoge, Tamagotchi benzeri sanal evcil hayvan konseptiyle dikkat çekiyor. Oyun içi ödüller ve staking ile pasif gelir imkanı sunan proje, ön satışta 6 milyon dolar topladı.

Bitcoin'deki toparlanma:

Bitcoin, son 24 saatteki %6,4'lük yükselişiyle 56.805 dolara ulaştı. Haftalık bazda ise %13'lük bir düşüş yaşasa da toparlanma eğilimi sürüyor. Ethereum da 2.500 doları aşarak Bitcoin'i takip ediyor.

Kripto piyasasındaki hareketlilik:

Küresel kripto para piyasasının değeri, son 24 saatte %6,16 artarak 2 trilyon dolara yükseldi. Yatırımcılar, Bitcoin'deki toparlanma ve yeni projelerin potansiyeliyle birlikte kripto piyasasına olan ilgilerini sürdürüyor.