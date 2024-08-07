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Kepçe operatörü M.Ö. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Mesai arkadaşları tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Dibekli, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu sırada, iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi Erkan Dibekli (41) ağır yaralandı.

Muhacirler köyünde faaliyet gösteren maden ocağına malzeme götüren M.Ö'nün kullandığı kepçe, gaz telinin sıkışmasından dolayı kontrolden çıkarak duvara çarptı.

Kütahya 'nın Domaniç ilçesinde, maden ocağı sahasında iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti.

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