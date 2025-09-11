İzmir Kruvaziyer ve Deniz Turizm Derneği Başkanı Korhan Bilgin, limanın yeni işletmeci tarafından konteyner taşımacılığına yönelmesi halinde, İzmir’in kruvaziyer turizminde ciddi bir gerileme yaşayacağı uyarısında bulundu.

BAE ile görüşmeler sonuçsuz kaldı, gözler yerli şirketlerde

İzmir Limanı’nın özelleştirilmesi için daha önce Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Abu Dhabi Port şirketiyle yürütülen görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, süreçle ilgili yaptığı son açıklamada, yabancı ortaklı bazı Türk girişimcilerle yeni görüşmelerin devam ettiğini ve “önemli ilerlemeler kaydedildiğini” belirtmişti.

Edinilen bilgilere göre, özelleştirme kapsamında dört yerli şirket İzmir Limanı için teklif veren potansiyel alıcılar arasında yer alıyor.

Bilgin: “Kruvaziyer turizmi göz ardı edilirse büyük kayıp olur”

İzmir Kruvaziyer ve Deniz Turizm Derneği Başkanı Korhan Bilgin, Egedesonsöz’e yaptığı açıklamada, limanın özelleştirilmesiyle iki farklı senaryonun gündeme gelebileceğini söyledi.

Bilgin, “İzmir Limanı’nın geleceği şu an belirsizlik içinde. Eğer yeni işletmeci kruvaziyer turizmine yatırım yapar, yeni rotalar oluşturur ve İzmir’i uluslararası bir cazibe merkezi haline getirirse kent için büyük bir kazanım olur.

Ancak tam tersi bir durum yaşanıp kruvaziyer turizmi geri plana atılır, tamamen konteyner taşımacılığına odaklanılırsa bu, İzmir’in turizm potansiyeli için çöküşün başlangıcı anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

“Abu Dhabi firması gelseydi beklentimiz yüksekti”

Geçmişte Abu Dhabi Port ile yürütülen görüşmelere de değinen Bilgin, söz konusu şirketin kruvaziyer liman işletmeciliğinde önemli bir deneyime sahip olduğunu hatırlatarak, “Eğer Abu Dhabi firması sürece dahil olsaydı, onların kruvaziyer turizmine verdiği önem nedeniyle İzmir’de de benzer bir yoğunluk bekliyorduk. Ancak şu an hangi şirketin devralacağı ve nasıl bir vizyon ortaya koyacağı konusunda net bir bilgi yok. Biz de açıklama bekliyoruz” dedi.

İzmir’in kruvaziyer geleceği belirsizliğini koruyor

Kruvaziyer turizmi, İzmir ekonomisi ve turizmi için stratejik bir değer taşıyor.

Sektör temsilcileri, limanın özelleştirme sürecinde şeffaf bir yol haritası açıklanmasını ve kruvaziyer turizminin öncelikler arasında yer almasını talep ediyor.

Karar sürecinin önümüzdeki haftalarda netleşmesi beklenirken, kruvaziyer işletmecileri ve turizmciler İzmir Limanı’nın geleceğine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.