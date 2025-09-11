Karşıyaka Belediyesi, üniversitelerin kentsel tasarım bölümlerinde lisans eğitimi alan gençler için bu yıl dördüncü kez “Öğrenci Yaz Okulu” düzenledi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Mimarlar Odası İzmir Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirilen üç haftalık eğitime farklı üniversitelerin mimarlık, peyzaj mimarlığı ve şehir planlama bölümlerinden 22 öğrenci katıldı. “Kentsel Boşluklardan Yaşayan Mekanlara” temalı programda, alanlarında uzman isimlerle bir araya gelen öğrenciler; seminerler, atölyeler ve saha çalışmalarıyla mesleki becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

ÜÇ MAHALLEDE ÇALIŞMA YAPILDI

Donanmacı, İmbatlı ve Şemikler mahallelerinde belirlenen kentsel boşlukların yaşayan mekanlara dönüştürülebilmesi için çalışmalar yürütüldü. Öğrenciler, bu hedef doğrultusunda disiplinler arası çalışmalarla kamusal alanların kimliğini ve dayanıklılığını güçlendirmeye yönelik öneriler geliştirdi. Program boyunca mekânsal kimlik ve hafızayı güçlendirmeye, dirençli kentler için peyzaj stratejileri oluşturmaya da odaklanıldı. Üç haftalık eğitim program, Çatı Bostanlı’de düzenlenen törenle sona erdi. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, belediye bürokratları, akademisyenler ve meslek odalarından temsilcilerin katıldığı törende kürsüye çıkan öğrenciler, yaptıkları çalışmalara dair sunumlar gerçekleştirdi. Ayrıca, önümüzdeki günlerde Galeri Alt’ta açılacak sergiyle gençlerin çalışmaları Karşıyakalılar ile paylaşılacak.

“GENÇLER BİZE İLHAM OLACAK”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal “Bugün burada, Karşıyaka’nın geleceğine ışık tutan bir yolculuğun son durağında buluşmanın gururunu yaşıyoruz. Dördüncü kez düzenlediğimiz Öğrenci Yaz Okulu, yalnızca bir eğitim programı değil; aynı zamanda kentimizin kamusal alanlarına dair ortak hayallerimizin filizlendiği bir platform oldu. Siz gençlerin yaratıcı gücü, disiplinler arası bakış açısı ve sahaya taşıdığı vizyon bizlere umut verdi. Üç hafta boyunca yürüttüğünüz çalışmalar, Karşıyaka’nın mekânsal dönüşümüne ilham olacak nitelikte. Her bir öneriniz, kentimizin daha yaşanabilir, daha kapsayıcı bir geleceğe doğru ilerlemesinde yol gösterici olacak. Bu süreci mümkün kılan tüm üniversitelerimize ve meslek odalarımıza teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürü siz gençlere borçluyuz. Çünkü biz biliyoruz ki; her değişimin gerçek mimarı sizlersiniz. Karşıyaka Belediyesi olarak, gençlerin fikirlerine kulak vermeye, birlikte üretmeye ve hayal ettiğimiz Karşıyaka’yı sizlerle inşa etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.