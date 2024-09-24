Teyzesi Ayşe Şentürk, Kübra Aykut ile 10 gün önce yaptığı görüşmede genç kızın bir sevgilisi olduğunu ve ayrılığın ardından yaşananları aktardı. Teyze Şentürk, "Kübra, 'Teyze ben onu çok kıskanıyorum. Sadece benimle ilgilenmesini istiyorum' dedi. Ben de böyle bir ilişkide kıskançlık olmaması gerektiğini söyledim. Sanırım olaydan bir gün önce çocukla ayrıldılar. Ertesi gün bu trajik olay yaşandı. Çok üzgünüz," ifadelerini kullandı.

İntihar mektubu bıraktı

Kübra Aykut, Sultanbeyli'deki 5. kattaki dairesinden atlayarak intihar etti. Olay, site güvenliğinin ihbarı üzerine sağlık ekiplerinin gelmesiyle gündeme geldi. Gelen sağlık ekipleri, Aykut'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda Kübra'nın veda mektubu bulundu. Mektupta, "Kendi hür irademle atladım. Çünkü artık yaşamak istemiyorum. Fıstığa çok iyi bakın. Hayatımdaki herkese iyi geldim ama kendime iyi gelemedim," gibi ifadeler yer aldı.

"Hayatı seven biriydi"

Kübra'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bursa'ya getirildi. Teyzesi Ayşe Şentürk, "Kübra çok hayat dolu bir kızdı. Nasıl böyle bir şey yaptı, aklımız almıyor," diyerek acısını dile getirdi. Dayısı Adem Taş da, "Kübra elimizde büyüyen bir çocuktu. Hayatı seven biri nasıl böyle bir şey yapar, inanamıyoruz," dedi. Olayla ilgili araştırmaların devam ettiği bildirildi.