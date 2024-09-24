Alınan bilgilere göre, Sabiha T'nin oğlu E.T, annesinin bulunduğu odaya gittiğinde onu sandalyede hareketsiz olarak gördü. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber veren E.T, sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesini sağladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sabiha T'yi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın yaşamını yitirdi.

Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. Sabiha T'nin cenazesi, inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayın nedeni ve Sabiha T'nin ölümüyle ilgili detayların araştırılmasına devam ediliyor.