Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı ve son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazı Batı Karakoç’ta kılındı

Narin Güran’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Tavşantepe köyüne 2 kilometre uzaklıktaki Batı Karakoç köyünde kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe’ye defnedildi. Narin’in cenaze törenine zırhlı polis araçları eşlik etti. Ancak, gözaltında olan aile üyeleri cenaze namazına katılamadı.

Gözaltı sayısı 24'e yükseldi

Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan kişi sayısı 24’e yükseldi.