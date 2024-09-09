Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı ve son yolculuğuna uğurlandı. 

Cenaze namazı Batı Karakoç’ta kılındı

Narin Guran Nasil Aranmali Uzmanlar Anlatti Ayakkabidan Toprak Ornegi Alinmali Tn7J Cover-1

2022 İslamilik Endeksi açıklandı: Türkiye 100. sırada! 2022 İslamilik Endeksi açıklandı: Türkiye 100. sırada!

Narin Güran’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Tavşantepe köyüne 2 kilometre uzaklıktaki Batı Karakoç köyünde kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe’ye defnedildi. Narin’in cenaze törenine zırhlı polis araçları eşlik etti. Ancak, gözaltında olan aile üyeleri cenaze namazına katılamadı.

Gözaltı sayısı 24'e yükseldi 

Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan kişi sayısı 24’e yükseldi. 

Kaynak: AA