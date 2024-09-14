Selendi'de İlköğretim Haftası Törenlerle Kutlandı

Manisa’nın Selendi ilçesinde, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nın başlamasıyla birlikte İlköğretim Haftası, coşkulu bir programla kutlandı. Kutlamalar, Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organize ettiği program çerçevesinde Selendi Devlet Bahçeli Kent Meydanı’nda gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman’ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde devam etti.

Eğitim, toplumun geleceği

Törende günün anlam ve önemine değinen İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, yaptığı konuşmada eğitimin bir memleket meselesi olduğunu vurguladı. Ataşman, “Eğitim, bir toplumun geleceğini belirleyen bir süreçtir. Fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür nesiller yetiştirmek en temel görevimizdir” dedi.

Öğrencilerin gösterileri ve bayrak sunumu

Tören, öğrencilerin hazırladığı müzikli gösteriler ve şiirlerle renklendi. Ayrıca, 4. sınıf öğrencileri tarafından, 1. sınıf öğrencilerine bayrak sunma töreni ile yeni eğitim-öğretim yılına hoş geldiniz denildi. Bu anlamlı etkinlik, geleceğin genç nesillerine verilen değerin bir simgesi olarak dikkat çekti.

Katılım yoğundu

Kutlama programına, Selendi Kaymakamı Mustafa İlker Kara, Belediye Başkanı Murat Daban, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Selendi’de eğitim-öğretim yılı büyük bir heyecanla başladı ve gelecek nesillerin yetişmesi için önemli bir adım atıldı.