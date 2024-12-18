Kuraklık İstanbul'un Barajlarını Vurdu Su Oranı Yüzde 30'Larda!

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajda doluluk oranları hızla düşüyor. Mart ayında yüzde 81 olan barajların ortalama su seviyesi, şu an yüzde 30,87’ye gerilemiş durumda. En dikkat çekici düşüşler ise Kırklareli'nin Vize ilçesinde bulunan Kazandere ve Papuçdere barajlarında yaşanıyor. Kazandere Barajı'nın su seviyesi, yüzde 70'ten yüzde 10,49'a, Papuçdere Barajı'nın su seviyesi ise yüzde 77,04'ten yüzde 7,34'e geriledi.

İstanbul'un su kaynakları ne Durumda?

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları, kuraklık nedeniyle kritik seviyelere düştü. Son verilere göre, 10 barajın su seviyeleri büyük bir hızla düşerken, bu durum İstanbul'daki su temini konusunda endişelere yol açtı.

İstanbul barajlarındaki düşüşler:

Kazandere Barajı: Yüzde 77,67'den yüzde 10,49'a

Yüzde 77,67'den yüzde 10,49'a Papuçdere Barajı: Yüzde 77,04'ten yüzde 7,34'e

Yüzde 77,04'ten yüzde 7,34'e Ömerli Barajı: Yüzde 91,05'ten yüzde 35,07'ye

Yüzde 91,05'ten yüzde 35,07'ye Sazlıdere Barajı: Yüzde 60,37'den yüzde 35,18'e

Yüzde 60,37'den yüzde 35,18'e Büyükçekmece Barajı: Yüzde 76,97'den yüzde 30,61'e

Yüzde 76,97'den yüzde 30,61'e Alibey Barajı: Yüzde 70,01'den yüzde 17,29'a

Yüzde 70,01'den yüzde 17,29'a Terkos Barajı: Yüzde 84,88'den yüzde 34,08'e

Yüzde 84,88'den yüzde 34,08'e Elmalı Barajı: Yüzde 91,79'dan yüzde 71,67'ye

Yüzde 91,79'dan yüzde 71,67'ye Darlık Barajı: Yüzde 88,96'dan yüzde 30,74'e

Yüzde 88,96'dan yüzde 30,74'e Istranca Barajı: Yüzde 51,81'den yüzde 25,76'ya