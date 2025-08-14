Bir önceki yazımda, toplanan komisyonun gizlilik kararını eleştirmiştim. Halkın gözü önünde yapılması gereken , çok hassas bir konunun, kapalı kapılar arkasında, gizli kapaklı görülmesi hiç de etik değil...

Geldiğimiz noktada, pkk bölündü. Sadece başka isimlerle devam etmelerinden bahsetmiyorum. Düşünsel anlamda bir bölünmeden bahsediyorum.

Güney komşumuz Suriye'deki rejim değişikliği, bölgedeki dengeleri değiştirdi. Bu değişikliği sağlayan güçleri de, Abd, doğal uzantısı İsrail ve Türkiye'nin kurduğunu, Erdoğan bizzat belirtti. Bu kargaşadan yararlanan İsrail, sınırlarını bir kez daha geliştirdi ve stratejik öneme sahip Golan tepelerini de işgal etti.

Suriye'nin toprak bütünlüğü, Türkiye açısından çok önemli. Çünkü emperyalistlerin en işe yarayan planı, böl-yönet-fethet!

Şimdi gelelim Kürtler arasındaki fikir ayrılığına...

Böl, yönet, fethet yeni bir plan değil. Emperyalizm bunu yüzyıllardır kullanıyor.

Bunu bilen ve planın farkında olan Kürtler, Abd ile aralarına mesafe koymaya çalışırken, bir kısmı ise var gücüyle, bu yolun taşlarını döşemeye devam ediyor! Kasabın bıçağını yalayan inek misali, güçlerini bu yöne harcıyor! Bu arkadaşlara satranç öğrenip, oynamalarını tavsiye ediyorum! Belki hayata bakış açıları değişir. Bir kaç hamle sonrasını düşünmeyi öğrenirler.

Şahsi menfaat gereği böyle davrananları ayırıyorum.Onların yolu belli! Ama Kürt halkını düşündüğünü iddia edenlere soruyorum: Ya sonra? Emin misiniz bağımsız bir devlet kurabildiğiniz takdirde, İsrail'in sizi rahatsız etmeyeceğine ve barış içinde yaşayabileceğinize? Onların gözünde farklı bir değeriniz olduğunu mu sanıyorsunuz? Sizi Araplardan, Türklerden farklı bir konumda mı gördüklerini sanıyorsunuz? Biraz öngörüsü olan, biraz tarih bilen herkes bilir ki İsrailliler kendilerinin seçilmiş olduğuna ve diğer herkesin gereksiz ve harcanabilir olduğuna yürekten inanırlar.

Bunu değiştiremezsiniz. Bir diğer değiştiremeyeceğiniz konu da iki suyun arası bize Allah tarafından verildi inancı. Bu her iki temelsiz, saçma inanç da dinlerinden geliyor. Bu yobazlık değişmez. Bu yüzden, İsrail ile makulde anlaşmayı unutun! Müzakere yapmayı unutun! İsrail sizinle ancak, kesin yenilgiyi gördüğünde anlaşma yapar ve bu anlaşmayı bozmak için kuvvetlenmeyi bekler! İran füzeleri, yağmur gibi Tel Aviv'e yağmasaydı, çoktan İran'a da saldırmışlardı. Baktılar pabuç pahalı! Şimdilik İran'a saldırma planını ertelediler! Ama asla vazgeçmezler...

İki suyun arasında, güçlü devlet istemiyorlar. Bu sebeple Kürtleri, Türkiye ve İran'ı güçten düşürmek için kullandılar.

Ama görünüşe göre, bazı Kürtler, bu planı nihayet fark ettiler! Bu mücadeleyi kazansalar da kaybedeceklerini, hatta toptan imha edilme riskini gördüler ve kendilerini Abd-İsrail ekseninden kurtarmaya çalışıyorlar!

Yanlış forma ile sahaya çıktıklarını fark ettiler! Şimdi formaları değiştirme ve doğru takımda olma zamanı...

Kürtler bu tarihi fırsatı kaçırmamalı...

Kazandıklarında bile, toptan kaybedecekleri takım yerine, ait oldukları emperyalizm karşıtı takımda yerlerini almalılar. Kürtler etrafına iyi bakarsa, Türklerin dışında hiçbir gerçek dostlarının olmadığını görürler..