Kuşadası Belediyesi tarafından eğitim bursu alan 7-14 yaş arasındaki 22 öğrenci için birbirinden farklı etkinlikler düzenlendi. Öğrenciler Adabahçe, Mineral ve Fosil Müzesi, Deniz Ticaret Tarihi Müzesi ile Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı’nı gezdi

Kuşadası Belediyesi, eğitim bursu verilen öğrencileri karne hediyesi olarak can dostlarla buluşturup, kentteki kültür rotalarını gezdirdi. Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari’nin de katıldığı etkinlikte öğrenciler, gün boyunca keyifli vakit geçirdi.

Türkiye’de 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi, geçen Cuma günü sona erdi. Kuşadası’nda karnelerini alan binlerce öğrenci, 31 Ocak’a kadar sürecek olan yarıyıl tatilinin heyecanını yaşamaya başladı.

Sokak hayvanları için çalışmalar

Kuşadası Belediyesi de eğitim bursu alan 7-14 yaş arasındaki 22 öğrenci için kentin farklı noktalarına gezi düzenledi. Bu kapsamda çocukların ilk durağı Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi oldu. Merkezde görevli veterinerlerden sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar, sağlık durumları ve bakımlarıyla ilgili bilgi alan çocuklar, yavru kedi ve köpekler başta olmak tüm hayvanlarla yakından ilgilendi.

Öğrenciler daha sonra tarımsal üretimin yapıldığı Adabahçe, Mineral ve Fosil Müzesi, Deniz Ticaret Tarihi Müzesi ile Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı’nı dolaştı. Gezinin sonunda öğrenciler, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti.

Öte yandan Kuşadası Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Örgütü’nün düzenlediği, tarihçi ve yazar Sinan Meydan’ın ‘Atatürk’ün Akıllı Projeleri’ isimli söyleşi ve imza gününe ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, Sinan Meydan tarafından Atatürk’ün dehası, Cumhuriyetin ilanı ile birlikte kurulan Türkiye’nin hızla yükselişi ve elde edilen kazanımlar anlatıldı.

Atatürk’ün Akıllı Projeleri programı

Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, Kuşadalılar yoğun ilgi gösterdi. Söyleşi ve imza gününe Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri, CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek, CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Nilgün Yeşilçimen, CHP Kuşadası Gençlik Kolları Başkanı Tuğçe Ölkü de katıldı.

Etkinliğin başlangıcında, tarihçi ve yazar Sinan Meydan tarafından dinleyicilere Atatürk’ün hayat hikayesi, sahip olduğu deha, hayata bakış açısı ve ileri görüşlülüğüyle ilgili bilgiler verildi. Daha sonraysa Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasının ardından Cumhuriyetin ilanıyla birlikte yapılan devrimler görsel bir sunum eşliğinde katılımcılara aktarıldı. Fabrikaların kurulmasından, ülkenin demir ağlarla örülmesine, dünyaya öncülük eden kadın hakları devrimlerinden, dışa bağımlılığı bitiren ekonomi politikalarına kadar Atatürk’ün Akıllı Projeleri’nin ne olduğuna yer verilen program dikkatle takip edildi.

Atatürk’ün dünyaya gelen en ileri görüşlü liderlerden biri olduğuna dikkat çeken Sinan Meydan, “Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, tüm zorluklara rağmen ülkemize demokrasiyi getirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisleri ile halkımıza Cumhuriyetin temel niteliklerini benimsetti. Atatürk’ün en büyük kırmızı çizgisi ise Laik Türkiye Cumhuriyeti oldu. Atatürk’ün yönetim anlayışını benimsememiz, ilke ve inkılapları doğrultusunda hareket etmemiz ülkemizin geleceği açısından çok önemli” dedi.

Etkinliğin sonunda sevenleri için kitaplarını imzalayan tarihçi ve yazar Sinan Meydan’a Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek tarafından teşekkür plaketi verildi.