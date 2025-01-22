Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminine göre, Türkiye'nin büyük bölümünde yağışlı hava hâkim olacak. İstanbul başta olmak üzere Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yağmur ve sağanak yağışlar görülmesi beklenirken, bazı illerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Ayrıca, çığ ve buzlanma tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

Ülke genelinde bu akşam saatlerinden itibaren etkili olacak yağışların, genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Ancak Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Akdeniz’in Toroslar mevkii ve İç Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

Antalya için kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgâr uyarısı

Meteoroloji, Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış beklendiği için bu bölgedeki vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca, Hatay kıyılarında rüzgârın doğulu yönlerden saatte 40-70 km hızla esmesi bekleniyor. Bu nedenle, rüzgârın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı önlemler alınması gerektiği ifade edildi.

Buzlanma, don ve çığ tehlikesi

Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiği, özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu vurgulandı. Bu durum, ulaşımı olumsuz etkileyebileceği için sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor

Meteorolojik verilere göre, doğu kesimlerde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece arasında azalması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.