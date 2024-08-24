Kuşadası Belediyesi, obezite ve bilinçsiz beslenmeye bağlı kronik hastalıkların önlenmesi amacıyla başlattığı ücretsiz diyetisyen hizmeti ile toplum sağlığını desteklemeye devam ediyor. 2024 yılının ilk 7 ayında, 2447 kişi bu hizmetten faydalandı ve sağlıklı beslenmenin püf noktaları konusunda bilgilendirildi.

Uzman diyetisyenlerle bireysel danışmanlık

Kuşadası Belediyesi'nde görevli uzman diyetisyenler, bireysel beslenme danışmanlığı kapsamında vatandaşların ihtiyaçlarına uygun beslenme listeleri hazırlıyor. Danışanların vücut analizleri ve kilo takipleri titizlikle yapılırken, sağlıklı beslenme alışkanlıkları da kazandırılıyor. 2024'ün ilk 7 ayında, 264 çocuk ve 2183 yetişkin bu hizmetten yararlandı.

Sporculara özel beslenme takibi

Sağlıklı bir toplum hedefi doğrultusunda, Kuşadası Belediyesi sporcuları da unutmadı. Sporcuların antrenman ve müsabaka dönemlerindeki beslenme takipleri, Uğur İnan Kapalı Spor Salonu'nda uzman diyetisyenler tarafından gerçekleştiriliyor. Böylece, sporcuların performanslarını en üst düzeyde tutmaları hedefleniyor.

Kadın ve çocuklar için dengeli beslenme eğitimleri

Belediye, bireysel danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra topluma geniş kapsamlı sağlıklı beslenme eğitimleri de sunuyor. Özellikle kadınlar ve çocuklar için düzenlenen bu eğitimler, İkiceşmelik Mahallesi Cafer Kotan Yaşam Parkı içerisindeki Anne Baba Çocuk Merkezi ve SEYAKMER’de gerçekleşiyor. Eğitimler, okul öncesi çocuklar, hamileler ve kadınlar için düzenlenen atölye çalışmalarıyla da destekleniyor.

Sağlıklı bir toplum için

Kuşadası Belediyesi’nin bu ücretsiz diyetisyen hizmeti ve sağlıklı beslenme eğitimleri, toplum sağlığını güçlendirmeye yönelik önemli adımlar arasında yer alıyor. Vatandaşların memnuniyeti, bu hizmetin ne denli başarılı olduğunun bir göstergesi. Sağlıklı yaşam bilincini yaygınlaştırma hedefiyle hareket eden Kuşadası Belediyesi, bu tür projeleriyle takdir topluyor.