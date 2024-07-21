Kuşadası'nda deniz çayırlarının ev sahipliği yaptığı caretta carettaların yuvaları her geçen gün artıyor. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, bu yıl Kuşadası’nda beş yuva alanı tespit ettiklerini belirtti. Caretta carettaların yumurtalarını bıraktığı bölgeler arasında Evim Tatil Sitesi, Özçelik Sitesi, Sevgi Plajı, Pamucak sahili ve SSK sitesi bulunuyor. Yuva alanları, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Kuşadası Belediyesi ve EKODOSD işbirliğiyle tel kafeslerle koruma altına alındı.

Sürücü, 2011’den bu yana vatandaşları carettaların Kuşadası kumsallarında yuva yaptığı konusunda bilgilendirdiklerini ve bölgedeki yeşil deniz kaplumbağalarının da deniz çayırları sayesinde beslendiğini vurguladı. Deniz çayırlarının, denizlerin ormanı olarak bilindiğini ve kıyıları erozyona karşı koruduğunu belirten Sürücü, bu endemik türlerin korunması gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca, deniz çayırlarının kirleticilerden korunması için özel koruma bölgeleri ve şamandıra uygulamaları önerdi.