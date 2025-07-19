İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova’daki Âşık Veysel Rekreasyon Alanı içinde bulunan Buz Sporları Salonu’nda yaz dönemine özel tekerlekli paten eğitimlerinin ikinci dönemi için ön kayıt sürecini başlatıyor. Kayıtlar 21 Temmuz'dan itibaren yüz yüze yapılabilecek.



Kayıtlar 21 Temmuz’da başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin buz pisti olarak kullanılan Bornova’daki Buz Sporları Salonu, yaz mevsiminde farklı branşlara da ev sahipliği yapması amacıyla dönüştürüldü. Zemini özel parke ile kaplanan salonda, yaz boyunca tekerlekli paten eğitimleri düzenleniyor. Bu kapsamda ikinci dönem kayıtları 21 Temmuz Pazar günü başlıyor.

Kayıtlar yalnızca yüz yüze, Buz Sporları Salonu’nda yapılacak. Eğitimler 28 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve cuma günleri hariç hafta içi her gün 14.00–15.00 ve 20.00–21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

5 yaş üzeri herkes katılabiliyor

Tekerlekli paten eğitimine 5 yaş ve üzeri bireyler, kendi ekipmanlarıyla katılabiliyor. Eğitimler hem çocuklara hem yetişkinlere açık olacak şekilde planlandı. Katılımcılar uygun saat dilimlerini seçerek yaz boyunca spor yapma imkânına sahip olacak.

Ayrıntılı bilgi almak isteyenler 0232 293 31 03 numaralı telefondan veya buzsporlari.izmir.bel.tr adresinden bilgi alabiliyor.

800 metrekarelik yeni spor alanı kazandırıldı

Sezon sonunda buz pisti olarak kullanılmayan salonun zemini, sökülüp takılabilir parke döşenerek çok amaçlı kullanım için hazırlandı. İlk kez uygulanan bu dönüşümle birlikte İzmir’e yaz döneminde 800 metrekarelik ek bir spor alanı kazandırılmış oldu. Bu alan, farklı branşlar için de değerlendirilecek.