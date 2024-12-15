Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve beraberindeki heyet, İtalya'nın Montelupo Fiorentino Belediyesi ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bu temaslar sonucunda, iki belediye arasında seramik sektörü üzerine bilgi paylaşımı ve ortak projeler geliştirilmesi için iş birliği anlaşması imzalandı.

Ziyaret sırasında, Kütahya Belediyesi’nin Rekabetçi Sektörler Hibe Programı (RYSOP) kapsamında yürüttüğü "Kütahya’da Dijitalleşme ve Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi" değerlendirildi. Ayrıca, Avrupa Birliği Şehir Eşleştirme Programı ve Hareketlilik ve Ağ Kurma Projesi çerçevesinde, Toscana bölgesindeki Artistik ve Geleneksel El Sanatları Merkezi (ARTEX) ziyaret edilerek incelemeler yapıldı.

Yapılan anlaşma ile seramik ve ilgili endüstrilerdeki hareketliliğin artırılması, uluslararası iş birliklerinin daha da güçlendirilmesi ve yeni projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Projeler, Avrupa Birliği (AB) ve Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) destekleriyle geliştirilecek. Kütahya Belediyesi, bu iş birlikleri sayesinde seramik sektöründeki gücünü uluslararası alanda daha da pekiştirmeyi planlıyor.