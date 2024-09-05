Kızılay Kan Bağışı Merkezi tarafından düzenlenen ve toplum sağlığına katkı sağlamayı amaçlayan kan bağışı etkinliği, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla Kütahya Belediyesi Fuaye Alanı'nda gerçekleştirildi. Etkinlik, belediye personelinin ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve vatandaşların da destek verdiği etkinlikte, Başkan Kahveci, kan bağışının insan hayatı için taşıdığı öneme vurgu yaptı. Her bir kan bağışının birçok hayatı kurtarma potansiyeline sahip olduğunu belirten Kahveci, bu tür kampanyaların sürdürülebilir olmasının büyük bir toplumsal fayda sağladığını ifade etti.

Başkan Kahveci ayrıca, "Kan vermek insani bir görevdir" diyerek vatandaşları bu tür etkinliklere daha fazla katılmaya davet etti ve belediye olarak sağlık projelerine desteklerinin devam edeceğini belirtti.