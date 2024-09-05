Eylül ayında Tarihi Hava Gazı Fabrikası Kültür Merkezi, müzikseverlere dolu dolu bir program sunuyor. Bu ay, birbirinden ünlü sanatçıların sahne alacağı etkinlikler ile keyifli anlar yaşanacak.

Eylül ayında kaçırılmaması gereken konserler ve etkinlikler:

🎵 Live From Fest - 12 Eylül, 17:00

Yıldız Tilbe: Türk pop müziğinin efsanevi sesi

Madrigal: Dinamik ve enerjik performansıyla dikkat çeken grup

Çağan Şengül: Yetenekli genç sanatçı

Layla Puliçe: Alternatif müziğin yenilikçi sesi

🎵 Live From Fest - 13 Eylül, 17:00

Teoman: Rock müziğinin duayeni

Kargo: Türkiye’nin en popüler rock gruplarından biri

Vega: Modern rock sound’u ile tanınan grup

Melis Karaduman: Çarpıcı sahne performansı ile genç yetenek

🎵 Live From Fest - 13 Eylül, 17:00

Gülşen: Türk pop müziğinin önemli isimlerinden

Murat Boz: Pop müziğin sevilen sesi

Lil Zey: Enerjik rap performansı

Can Koç: Dinamik sahne şovlarıyla tanınan sanatçı

🎤 Melek Mosso - 21 Eylül, 19:00

Melek Mosso’nun güçlü vokali ve etkileyici performansı ile dolu dolu bir akşam.

☕ Alsancak Kahve Festivali - 27 Eylül, 10:00

Kahveseverler için eşsiz bir festival deneyimi.

🎵 Sagopa K, Ati242, Ramiz - 27 Eylül, 18:00

Rap müziğin güçlü isimleri ile unutulmaz bir gece.

🎵 Nihat Sırdar’la 90’lar Kafası - 28 Eylül, 19:00

90’lar müziğinin en hit parçaları ve anılarıyla nostaljik bir etkinlik.

🎵 Hande Yener - 29 Eylül, 19:00

Türk pop müziğinin öncü isimlerinden Hande Yener'in sahne performansı.