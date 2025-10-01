Dijital müzik platformu Spotify, Türkiye’de abonelik ücretlerine yüzde 66 oranında zam yaptı. Yeni fiyatlara göre bireysel paket 99 TL’ye, öğrenci paketi 55 TL’ye yükseldi. Şirket ayrıca ücretsiz deneme dönemini sonlandırdı.

Yeni fiyatlar açıklandı

Spotify’ın duyurduğu yeni tarifeye göre:

Bireysel abonelik : 99 TL (önceki 59,99 TL)

Öğrenci aboneliği : 55 TL (önceki 32,99 TL)

Duo paketi : 135 TL (önceki 79,99 TL)

Aile paketi: 165 TL (önceki 99,99 TL)

Böylece Spotify abonelik ücretleri, son zamla birlikte yüzde 66 oranında artış göstermiş oldu.

Ücretsiz deneme kaldırıldı

Spotify, zam kararının yanı sıra kullanıcıların bir ay boyunca ücretsiz faydalandığı deneme sürümünü de sonlandırdı. Artık platforma abone olmak isteyen kullanıcılar doğrudan ücretli abonelik başlatmak zorunda kalacak.

Yönetimde değişiklik

Fiyat artışıyla birlikte şirket yönetiminde de önemli bir değişiklik yaşandı. Spotify’ın kurucu CEO’su Daniel Ek, yaklaşık 20 yıl sonra görevini bırakacağını açıkladı. Ek, 1 Ocak 2026’dan itibaren yönetim kurulu başkanı olarak görev yapacak. CEO koltuğunu ise eş başkanlar Alex Norström ve Gustav Söderström devralacak.