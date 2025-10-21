İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturması kapsamında Kütahya ve Isparta belediyelerinin aldığı ihalelere ilişkin dosyaların temini için ilgili savcılıklara talimat gönderdi.

Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında yeni gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” soruşturması kapsamında yeni bir adım attı. Savcılık, Kütahya ve Isparta belediyelerinin aldığı ihalelere ilişkin dosyaların temini için ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına talimat gönderdi.

İhale dosyaları talep edildi

Habertürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamenin tamamlanmasının ardından ana dosyadan ayrılan ek soruşturma kapsamında belediyelere ait ihale evraklarının talep edildiğini açıkladı.

Açıklamada, söz konusu evrakların, örgüte ait firmaların aldığı ihalelerle ilgili belgeleri içerdiği belirtildi.

İnceleme süreci devam ediyor

Savcılık, Kütahya ve Isparta’dan istenen dosyaların ulaşmasının ardından incelemelerin sürdürüleceğini bildirdi.

Soruşturmanın ana dosyadan ayrı yürütüldüğü ve genişletilerek devam ettiği vurgulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: