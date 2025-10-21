Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Lübnan’daki UNIFIL görev süresi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen tezkerelerle 2 yıl daha uzatıldı. Tezkere, Türkiye’nin barışı koruma katkısını sürdüreceğini vurguluyor.
TSK’nın Lübnan görevi 2 yıl uzatıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Lübnan’daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamındaki görevi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile 2 yıl uzatıldı.
Tezkere detayları ve geçmiş izinler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan tezkerede, UNIFIL kapsamında Türkiye’nin katkıları hatırlatıldı:
-
BMGK’nin 11 Ağustos 2006’da kabul ettiği 1701 sayılı karar
-
TBMM’nin 5 Eylül 2006 tarihli kararıyla verilen 1 yıllık izin
-
Önceki uzatma: 31 Ekim 2024’ten itibaren 1 yıl
Tezkere, Türkiye’nin barışı koruma harekatına yaptığı katkıların bölgesel ve küresel ölçekte önemini vurguluyor.
Tezkerede, Türkiye’nin katkılarının:
-
Birleşmiş Milletler sistemi içinde
-
Kapsamlı sivil-asker işbirliği faaliyetleri aracılığıyla
-
Lübnan toplumunun her kesiminde görünürlüğün artmasına
-
Barış ve istikrarın korunmasına
hizmet ettiği belirtildi.
UNIFIL’in görev süresinin BMGK kararıyla 31 Aralık 2026’ya kadar son kez uzatıldığı aktarıldı. Tezkereye göre, 2027 yılında UNIFIL’in tedricen tasfiyesine başlanması planlanıyor.