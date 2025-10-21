Oğuzhan Özkaya TEDxReset’te eğitim vizyonunu anlattı
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Lübnan’daki UNIFIL görev süresi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen tezkerelerle 2 yıl daha uzatıldı. Tezkere, Türkiye’nin barışı koruma katkısını sürdüreceğini vurguluyor.

TSK’nın Lübnan görevi 2 yıl uzatıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Lübnan’daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamındaki görevi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile 2 yıl uzatıldı.

Tezkere detayları ve geçmiş izinler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan tezkerede, UNIFIL kapsamında Türkiye’nin katkıları hatırlatıldı:

  • BMGK’nin 11 Ağustos 2006’da kabul ettiği 1701 sayılı karar

  • TBMM’nin 5 Eylül 2006 tarihli kararıyla verilen 1 yıllık izin

  • Önceki uzatma: 31 Ekim 2024’ten itibaren 1 yıl

Tezkere, Türkiye’nin barışı koruma harekatına yaptığı katkıların bölgesel ve küresel ölçekte önemini vurguluyor.

Tezkerede, Türkiye’nin katkılarının:

  • Birleşmiş Milletler sistemi içinde

  • Kapsamlı sivil-asker işbirliği faaliyetleri aracılığıyla

  • Lübnan toplumunun her kesiminde görünürlüğün artmasına

  • Barış ve istikrarın korunmasına
    hizmet ettiği belirtildi.

UNIFIL’in görev süresinin BMGK kararıyla 31 Aralık 2026’ya kadar son kez uzatıldığı aktarıldı. Tezkereye göre, 2027 yılında UNIFIL’in tedricen tasfiyesine başlanması planlanıyor.