Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 3 katlı bir evde meydana gelen yangında bir kişi yaralandı. Olay, Hanımçeşme Mahallesi Rahmet Sokak'ta bulunan evde saat 14:00 sularında gerçekleşti.

Yangının çıkış nedeni bilinmiyor

Yangın, 3 katlı binanın 2. katında bulunan İsmail T.'ye ait evin balkonunda başladı. Yangının fark edilmesiyle birlikte, olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedenine ilişkin yetkililer tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

1 kişi yaralandı

Yangına müdahale eden ev sahibi İsmail T., yangın esnasında yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı

Yangının olduğu evin balkonunda bulunan 2 şişe benzin, itfaiye ekipleri tarafından evin önüne çıkarılarak güvenli bir şekilde tedbir alındı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlara güvenlik uyarıları yapıldı ve yangının nedenine ilişkin detaylı inceleme başlatıldı.