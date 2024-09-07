Kütahya’da Motosikletli Polis Timleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, çeşitli mahallelerde yapılan uygulamalarda 5 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce Dumlupınar Mahallesi’nde yapılan aramada, İ.B.D. (29) isimli şahsın, M.D. (17) adlı kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu. Diğer uygulamalarda, Osmangazi Mahallesi’nde A.C.E. (21) ve M.I. (23) isimli şahısların bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi. Son olarak, Maltepe Mahallesi’nde S.Ş. (37) isimli şahsın üzerinde uyuşturucu bulundu. Yakalanan şahıslar gerekli işlemler için ilgili şubelere teslim edildi.