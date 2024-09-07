Manisa'nın Salihli ilçesinde gerçekleştirilen tefeci operasyonunda, maddi olarak zor durumda olan kişilere yüksek faiz oranlarıyla borç para verdikleri tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Manisa Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Salihli Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler M.K., D.K. ve E.K.'nin ev ve araçlarında arama yaptı. Aramalarda çeşitli senetler, sözleşmeler, çekler, tapu senedi ve 15 sentetik hap ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.