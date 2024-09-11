Kütahya’da gerçekleştirilen alkol denetimlerinde, alkollüyken araç kullanan 5 sürücüye toplam 36 bin 966 lira ceza kesildi ve ehliyetlerine geçici olarak el konuldu. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen denetimlerde, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla kapsamlı bir çalışma yapıldı.

36 bin 966 lira trafik idari para cezası

Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş ekipleri, il genelinde eş zamanlı olarak alkol denetimi gerçekleştirdi. Bu denetimlerin amacı, alkol etkisinde araç kullanımını azaltmak ve trafikte güvenliği artırmak olarak belirlendi. Ekipler, teknik cihazlarla 855 sürücünün alkol seviyelerini ölçtü. Yasal sınırların üzerinde alkol tespit edilen 5 sürücüye, 6 aylık süreyle ehliyetlerine el konulması ve toplamda 36 bin 966 lira trafik idari para cezası uygulanması kararı alındı.

Denetimler sürecek

Jandarma ekipleri, alkol denetimlerinin devam edeceğini ve trafik kurallarına uyulmaması durumunda gerekli yaptırımların uygulanacağını belirtti.