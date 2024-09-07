Kütahya’nın Meydan Mahallesi’nde, hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Z. (26) saklandığı evin çatısında yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama suçlarından aranan şahsı, Hüdarabbim Sokak’taki bir adreste tespit etti. Şahsın aynı zamanda silahla tehdit, kadına karşı basit yaralama gibi suçlardan da sabıkası bulunduğu öğrenildi. Firari, gözaltına alındıktan sonra Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.