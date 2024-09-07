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Erdoğan Atasoy Caddesi'nde şüpheli görülen araçta yapılan aramada, uyuşturucu ele geçirildi. Araçta bulunan A.O.G (28), M.K (28) ve M.T (26) adlı kişiler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, uyuşturucu madde bulundurma ve ticareti şüphesiyle Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Şahısların ifadeleri alındıktan sonra haklarında yasal işlem başlatılması bekleniyor. Ekiplerin kent genelindeki denetimlerinin sürdüğü bildirildi.

Kütahya 'nın Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontroller sırasında park halindeki bir araçta uyuşturucu madde bulundu.

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