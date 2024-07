Kütahya'da gerçekleştirilen geniş çaplı bir operasyonla, gayrimenkul dolandırıcılığı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, dairelerin projelerini gösterip satışını yaparak, inşaatları tamamlamadan mağdurlardan para topladıkları belirlenen dolandırıcılardan oluşuyor.

Operasyonun detayları

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, dolandırıcılık şebekesinin E.İ. isimli bir firmanın adına gayrimenkul satışları yaptığı tespit edildi. Şüpheliler, müşterilere dairelerin projelerini sunarak katları sattılar. Ancak, bu inşaat alanlarında sadece temel atarak veya zemin katı yaparak bıraktıkları inşaatları ilerletmeyerek büyük bir dolandırıcılık gerçekleştirdiler.

Ele geçirilenler

Polis, operasyon kapsamında toplam 6 ikamet, 4 iş yeri ve 3 araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda, 154 milyon TL işlem hacmi ile 45 adet ev satış sözleşmesi, 7 adet dekont, 2 tabanca, 44 fişek, 14 tapu, 2 not defteri, 1 çelik kasa ve dijital materyaller ele geçirildi. Ayrıca, Bursa’da 1 arsa, Yalova’da 1 mesken ve 1 araç da el konuldu.

Şüpheliler ve müştekiler

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, 39 suç kaydı bulunan M.E. (32), 19 suç kaydı bulunan H.E. (35), 35 suç kaydı bulunan M.E. (48), 47 suç kaydı bulunan M.Ö. (24), 4 suç kaydı bulunan M.Ö.Y. (36), 3 suç kaydı bulunan E.İ.K. (24) ve Ö.V.Ç. (42) olarak belirlendi. Şüphelilere karşı yürütülen soruşturma çerçevesinde toplam 38 müşteki ve 5 bilgi sahibi şahıs tespit edildi.

Soruşturma sürüyor

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ederken, dolandırıcılık olaylarıyla ilgili soruşturma genişletilerek sürdürülüyor.