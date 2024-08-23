Başkasının kartıyla binmeye çalıştı

Pendik Marmaray istasyonunda, akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir kadın yolcu başkasına ait ücretsiz kartla Marmaray'a binmeye çalıştı. Güvenlik görevlileri, bu durumu fark ederek müdahalede bulundu.

Tartışma kavgaya dönüştü

Başkasının kartını kullanmaya çalışan kadın ile güvenlik görevlileri arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlileri ve diğer yolcular arasındaki müdahale ile kavga sona erdi. Kavga sırasında kadın yolcunun, “Manyaklara bak. Eşim gelecek bunları mahvettireceğim” şeklindeki sözleri dikkat çekti.

Kavga anları cep telefonuna yansıdı

Yaşanan olaylar, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, güvenlik görevlileri ve kadın yolcu arasındaki gerginlik ve kavga anları net bir şekilde görülebiliyor. Olayla ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.