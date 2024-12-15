İzmir Büyükşehir Belediyesi Genç İzmir bünyesinde yürütülen bu önemli sosyal sorumluluk projesi, gönüllü gençleri kentin farklı mahallelerinde, 7-14 yaş aralığındaki çocuklarla ve aileleriyle bir araya getiriyor. Başkan Tugay, gençlerin bu projeyle toplumsal dayanışma içinde önemli bir rol oynadığını belirterek, "Gençler isterse, dünyayı değiştirebilir," dedi.

Gençlerin İyiliğe Katkısı ve Mutluluk Mesajı

Projenin gönüllüleriyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından Çiğli Gençlik Merkezi’nde buluşan Başkan Tugay, gençlere seslenerek, "Birlikte yaşadığımız dünyada herkesin birbirine desteğiyle her şeyin daha iyi olacağını görmek istiyoruz. Hepimizin ortak amacı, mutsuzluk ve yoksulluğun olmadığı, dayanışma içinde bir toplum kurmak," ifadelerini kullandı. Başkan Tugay, gençlerin bir gramlık emeğinin, zaman içinde büyük değişimlere ve faydalara yol açacağını vurgulayarak, projeye katılan her gencin çok değerli olduğunu belirtti.

Geleceğe Umutla Bakmak ve Dayanışma

Gençlerin, toplumsal sorunlara çözüm üretme noktasında büyük rol oynadığını söyleyen Tugay, gençlerin her zaman hayal ettikleri geleceğin peşinden gitmelerini ve toplumun gelişimi için çalışmaları gerektiğini vurguladı. "Hayal ettiğimiz güzel şeylerin olması için çalışmamız gerekiyor," diyen Tugay, gençlerin her birinin dünyayı değiştirme gücüne sahip olduğunun altını çizdi.

Siyaset Üstü Sorunlar ve Türkiye'nin Geleceği

Başkan Tugay, Türkiye’nin hala hak ettiği seviyeye ulaşamadığını ve iyi bir yönetimin önemini belirterek, "Ülkemizin daha iyi yönetilmesi, bilinçli insanlar tarafından yönlendirilmesi gerekiyor. Hepimiz, bu ülkenin geleceğini şekillendirecek güce sahibiz," şeklinde konuştu. Tugay, siyasi görüş farklılıklarına rağmen ülkenin iyiliği için el birliğiyle çalışmanın önemine değindi.

Projeye Katılan Gençlerden Teşekkür ve Destek

Proje kapsamında yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genç Meclisi üyeleri, Başkan Tugay’a teşekkür ederek, projeyle daha fazla kişiye dokunmayı hedeflediklerini belirttiler. Balatçık Mahallesi Muhtarı Hayat Laçinkaya, "Bu projeyle birbirimize dokunuyoruz, hep birlikte iyileşiyoruz," diyerek projeye olan katkılarını paylaştı.

Mesleki Becerilerle Gelişim

Başkan Tugay, gönüllü gençlerle yaptığı buluşma sonrasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mobil Barista Otobüsü'nde kahve yapımını öğrenen gençlerle sohbet etti. Ayrıca, üniversiteli gençlerin ücretsiz yıkama hizmeti aldığı Çiğli Çamaşır Yıkama Merkezi’ni ziyaret ederek gençlerle keyifli bir zaman geçirdi.

Dayanışma Kültürü ve Sosyal Sorumluluk

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mahallede Dayanışma Var projesi, İzmir’in sosyal açıdan dezavantajlı mahallelerinde dayanışma kültürünü yaymayı ve güçlendirmeyi hedefliyor. Proje, gençlerin gönüllü olarak katıldığı, toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim ve sosyal sorumluluk gibi konularda mahallelerde çalışmalar yapıyor. Bu süreç, gençlerin bireysel gelişimlerine katkı sağlamanın yanı sıra, topluma fayda sağlayarak mahallelerdeki dayanışma ruhunu pekiştiriyor. Gönüllüler, projeye katılarak çocukların eğitimine, sosyal gelişimine ve mahallelerinde olumlu bir etki yaratılmasına yardımcı oluyor.

Gelecek İçin Umutlu Bir Adım

Mahallede Dayanışma Var projesiyle, gençlerin aktif olarak yer aldığı bu sosyal sorumluluk hareketi, İzmir’de toplumsal dayanışmanın gücünü arttırarak, daha bilinçli ve güçlü bir toplum yaratmayı hedefliyor. Başkan Tugay’ın liderliğinde gençlerin katkılarıyla, bu projelerin daha da büyümesi bekleniyor.