Kütahya’da Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli polis timleri tarafından Akkent Mahallesi'nde düzenlenen operasyon sırasında bir özel güvenlik görevlisine ait araçta ruhsatsız silah ele geçirildi.
Motosikletli timlerin kontrol ettiği araçta şoför olarak bulunan M.Ç. (31) isimli şahsın üzerindeki aramada, kuru sıkıdan bozma bir ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek ve 1 adet şarjör bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilerek hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.
Kaynak: İHA