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Motosikletli timlerin kontrol ettiği araçta şoför olarak bulunan M.Ç. (31) isimli şahsın üzerindeki aramada, kuru sıkıdan bozma bir ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek ve 1 adet şarjör bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilerek hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Tüm aile yok olacaktı! Samsun'da 6 kişilik aile kurtarıldı

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Kütahya ’da Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli polis timleri tarafından Akkent Mahallesi'nde düzenlenen operasyon sırasında bir özel güvenlik görevlisine ait araçta ruhsatsız silah ele geçirildi.

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