Törene Kütahya Barosu Tavşanlı Temsilcisi Avukat Recep Aydın, ilçedeki avukatlar, hukukçular ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve ardından saygı duruşuyla başladı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye çıkan Avukat Recep Aydın, yeni adli yılın önemine dair bir konuşma gerçekleştirdi. Aydın, hukukun üstünlüğünün, insan haklarının korunmasının ve adaletin tesis edilmesinin yargının temel görevleri arasında olduğunu vurguladı.

Geçmiş adli yılın zorlukları ve başarılarına değinen Aydın, yargı sisteminin daha adil, hızlı ve etkin bir şekilde çalışmasının gerekliliğini ifade etti. Bu hedeflere ulaşmak için yargı mensuplarının ve tüm hukukçuların büyük bir özveriyle çalışması gerektiğine dikkat çekti. Aydın, adaletin toplumun her kesimine eşit şekilde ulaşması ve vatandaşların haklarının korunması için tüm hukukçuların dayanışma içinde olmasının önemine işaret etti.

Yeni adli yılın tüm yargı camiası için başarılı, verimli ve huzurlu geçmesi temennisinde bulunan Avukat Aydın, "Adaletin tesis edilmesi için hep birlikte daha güzel yarınlara ulaşacağımıza inancım tamdır," ifadelerini kullandı.

Tören, katılımcıların yeni adli yıla dair iyi dileklerini paylaşmalarıyla sona erdi.