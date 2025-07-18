Kütahyaspor, yeni sezon öncesi altyapı organizasyonunda önemli bir dönüşüm sürecine girdi. Geçtiğimiz sezon iki yaş grubuyla liglerde yer alan kulüp, bu yıl U19 takımıyla Elit Lig’e davet edilerek büyük bir başarıya imza attı. Seçmelerde 8 futbolcu akademi kampına dahil edilirken, kulüp yönetimi altyapı biriminde görev alacak isimleri de açıkladı.



Elit Lig’e davet, altyapıda moral yarattı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Elit Lig kriterlerine uygunluk gösteren Kütahyaspor U19 Takımı, bu sezon resmi olarak Elit Lig'e davet edildi. Bu gelişme, kulüp yönetimi ve genç futbolcular arasında sevinçle karşılandı.

Altyapı yönetimi şekillendi

Kütahyaspor Kulüp binasında yapılan toplantılar sonucunda altyapı organizasyonunu yönetecek isimler belirlendi. Yönetim Kurulu’ndan Ceyhun Tekdemir ve Ali Yıldız, altyapıdan sorumlu yöneticiler olarak görevlendirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcu gelişimine daha sistemli yaklaşılacağı vurgulandı.

Seçmelere yoğun ilgi

Kütahyaspor altyapı seçmelerinde bölge genelinden yoğun bir katılım sağlandı. Seçmeleri sadece altyapı antrenörleri değil, aynı zamanda A Takım Teknik Direktörü İlker Avcıbay ve teknik heyeti de yakından izledi. Seçmelerde sergiledikleri performansla öne çıkan 8 oyuncu, Kütahyaspor Akademi kamp kadrosuna dahil edildi.

Kütahya’dan 3 genç daha katıldı

Yerel yetenekleri teşvik etmeyi hedefleyen kulüp, Kütahya merkezli 3 genç futbolcuyu da çalışmalara dahil etti. Bu oyuncular, mevcut akademi takımlarıyla birlikte antrenmanlara başlayacak ve performanslarına göre A Takım veya U19 rotasyonuna alınabilecekler.